“أول عدسات لاصقة ذكية حقيقية” في العالم تقرأ الرسائل بطرفة عين

كشفت شركة ناشئة في الولايات المتحدة عن عدسات ذكية للاستخدام اليومي مع شاشة مدمجة يمكن تنشيطها بواسطة العين.

وتحتوي “العدسة اللاصقة الذكية الحقيقية الأولى” في العالم (Mojo)، على شاشة مضمنة في زاوية العدسة، يتطلع المستخدم إلى تنشيطها.

وطورت شركة “Mojo Vision”، ومقرها في كاليفورنيا، العدسة الذكية لتخفيف الاعتماد على شاشات الهاتف والكمبيوتر اللوحي، من خلال وضع واحدة على العين.

Mojo Vision's new smart contact lenses can enhance your vision or show you your schedule—right from the surface of your eyes.



https://t.co/ZfHUIoGmia