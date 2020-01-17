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وفاة ممثل سوري بشكل مفاجئ أثناء التصوير

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
وفاة ممثل سوري بشكل مفاجئ أثناء التصوير

توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال، في مدينة اسطنبول التركية، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل “عروس بيروت” الجزء الثاني.

وفجع الموت أسرة مسلسل “عروس بيروت”، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري، الذي يشارك في العمل، على إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.

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وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل “عروس بيروت” الذي حقق نجاحات كبيرة.

ونعاه عدد كبير من الفنانين وكل أسرة المسلسل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتتواجد أسرة مسلسل “عروس بيروت”، حاليا في تركيا، حيث تصور الجزء الثاني من العمل.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366631

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