في اليابان، مستخدمو الإنترنت يتسابقون لتجربة “تحدي كارلوس غصن”

كل الوطن – متابعات:
يقوم منذ أيام، بعض مستخدمي الإنترنت بتصوير أنفسهم في صناديق لآلات موسيقية ونشر الصور على الشبكات الاجتماعية، رغبة منهم في محاكاة الطريقة التي يُفتَرض أن الرئيس المدير العام السابق لشركة رينو- نيسان، كارلوس غصن، قد استعملها للفرار من اليابان.
يعمد بعض مستخدمي الإنترنت في اليابان إلى في صناديق لآلات موسيقية أو محفظات غيتار أو علب من الكرتون، و وتتنتشر صورهم على الشبكات الاجتماعية، في تسابق لتنفيذ ما أطلق عليه “تحدي كارلوس غصن”، في إشارة إلى هروب الرئيس المدير العام السابق لشركة رينو- نيسان المذهل من بلادهم. وكان كارلوس غصن موقوفا في اليابان منذ نوفمبر 2018 بتهمة فساد واختلاس أموال.
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) January 9, 2020
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7 pic.twitter.com/xI5pzBnuds
ダイニングチェアを買ったのだけど、、— 牧野美千子 (@MICO2617) January 9, 2020
梱包されてきた段ボール箱で
カルロスゴーンごっこ。。#カルロスゴーン #段ボール #ダイニングチェア #牧野美千子 #結構楽しい pic.twitter.com/noZTR30rN0
それにしてもゴーンさん— いきちゃん(´⊙ω⊙`) (@8950lkzw2) January 8, 2020
空気穴があったとしてもよく楽器ケースの中でレバノンまで行けたな。わたし発狂する。 pic.twitter.com/2WxBD3gCHB
وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن رجل الأعمال تمكن من مغادرة اليابان بطريقة غير شرعية، متجنبا المراقبة التي كان يخضع لها بموجب الإقامة الجبرية، من خلال الاختباء في صندوق لآلة موسيقية، فيه ثلاثة ثقوب. وعندما سُئل كارلوس غصن عن هذه النقطة في مؤتمره الصحفي، لم يعط إجابة واضحة.
وبغض النظر عن هروبه الذي صدم كل من لهم علاقة بالمجال القضائي في اليابان، كان الواضح أيضا أن هذه الحادثة تبهر مستخدمي الإنترنت هناك وأصبحت محل سخرية لديهم.