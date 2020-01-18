السودان يشكو مصر لدى مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب

كل الوطن- متابعات- سبتونيك : طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

ووفقا لما نشرته صحيفة “سودان تربيون”، يعود تاريخ الشكوى إلى العام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

ويعد هذا الإجراء روتينيا منذ ذلك الوقت لكنها المرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي.

وبحسب الصحيفة وعلى حد وصفها “قامت الحكومة المصرية في التسعينيات باحتلال المثلث بشكل كامل بعد مواجهات مسلحة محدودة ادت الى مقتل عناصر من الشرطة السودانية”.

وترفض مصر طلبات السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على أن الأرض تابعة لها حتى وإن كانت اداريا تابعة للسودان.

وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف دون إعطاء تفاصيل.

وعاد البرهان ليؤكد أن لن يتم تناول هذا الأمر مع القيادة المصرية.