الشرطة الإسرائيلية تعتقل سيدة فلسطينية بالقدس بزعم تنفيذ اعتداء طعن

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : اعتقلت قوة إسرائيلية، اليوم السبت، سيدة فلسطينية قرب باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، وجرى نقلها إلى جهة مجهولة.

رام الله – سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك“: “هاجم جنود الجيش الإسرائيلي سيدة فلسطينية قرب باب العامود، وبدأوا بالصراخ وأشهروا أسلحتهم صوبها وأجبروها على التوقف قبل اعتقالها”.

وزعمت القناة العبرية الـ”13″، ظهر اليوم، السبت، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على سيدة فلسطينية في الخمسينات من عمرها، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي، بسكين، وبأن الشرطة تجري معها تحقيقا في الواقعة.