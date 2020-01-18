بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعبر عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط

كل الوطن- سبتونيك: عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في البلاد.

كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

​وجاء في بيان للبعثة أن “هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط”.

وأضاف البيان “تحث البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، وتكرر البعثة التاكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط”.