“بتعرف مين قتل بيك”… حرب كلامية بين السيد والحريري

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك عربى: نشر سعد الحريري، رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، تغريدة هاجم فيها النائب جميل السيد بعد اتهامات وجهها له واصفا إياه بـ”الطائفي”.

هاجم الحريري النائب جميل السيد بعد تغريدة الأخير التي قال فيها ” الحريري:لن أكون شاهد زور(محمد زهير الصدّيق) على تخريب بيروت!

شرطة بيروت والأمن أوقفوا أشخاصاً من كل الطوائف،

وطالما هيك،

لماذا تحريضك الطائفي البغيض؟

بتعرف إنو بغيابك،

أزلامك وأزلام غيرك ما قصّروا ببهدلة الجيش والشرطة بشوارع بيروت؟

ليش ما استنكرْت إلا لمّا دقوا بالمصارف وبجيبتك؟!”.

ليرد عليه الحريري بتغريدة قال فيها “إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب، أحسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه ولا كلمة”.

إلا أن السيد رد على التغريدة قائلا “هيئتك نسيت تحُطّ بالتويت تبعك أهمّ تهمة ركّبتها إنت وقضاتك وضباطك الزعران! بتعرف شو هيي؟!!! معقول تنسى إنّك قلت أنو جميل السيّد قتل بيَّك!! ولو؟! معقول تنسى متفجرات بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟! بتعرف ليش نسيت؟ لأنك بتعرف مين قتله، إسأل حبيبك محمد زهير الصدّيق…”.

يذكر بأن الحريري استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.