روسيا ترد بالمثل على أمريكا

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك: أكد مسؤول برلماني روسي أن روسيا لا تغيِّر سياستها لإرضاء أحد.

وأتت تصريحات أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو، في الإشارة إلى إقالة الحكومة الروسية، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا لن تتغير، في رأيه، بسبب تغيرات في الحكومة الروسية.

وقال بوشكوف في تغريدة على موقع “تويتر” تعقيبا على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي: “إن السياسة الخارجية الروسية أيضا في عهد الحكومة الجديدة لن تتغير في اتجاه يُرضي الولايات المتحدة”.

وأضاف المسؤول البرلماني الروسي أن الطرف الأمريكي يمكنه أن ينتظر المعاملة بالمثل من روسيا.