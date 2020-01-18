بسبب إخراج الدلة وصب القهوة في رالي داكار.. إيقاف متسابق وملاح سعوديين 3 أشهر

كل الوطن – الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم السبت إيقاف متسابق وملاح سعوديين 3 أشهر بسبب مخالفة إخراج الدلة وصب القهوة في أحد مراحل رالي داكار 2020.

وكان قد انتشر مقطع فيديو مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المتسابقين السعوديين المشاركين في رالي داكار 2020 وهو يصور ملاحه السعودي الذي قدم له القهوة في مرحلة الوجه – نيوم خلال السباق، حيث قام الملاح بإخراج الدلة وصب القهوة له بينما قام السائق بإخراج جواله لتصوير وتوثيق هذه اللحظة، وبناء عليه صدر قرارا الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات لما يرى في مثل هذه التصرفات مخالفة للأنظمة والقوانين وبها استهتار وتسيء لسمعة الوطن والمتسابقين السعوديين المشاركين في المحافل الدولية خاصة أنهما مدعوان من قبل الاتحاد، وبناء عليه فقد تقرر إيقاف السائق وملاحه عن المشاركة في جميع السباقات المحلية والدولية لمدة 3 أشهر.