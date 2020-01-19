أول تعليق للرئيس اليمني بعد ارتفاع حصيلة ضحايا قصف معسكر للجيش لـ70 قتيلا

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة “سبوتنيك” بمقتل 70 جنديا وإصابة أكثر من 50 آخرين بصاروخ يعتقد أنه باليستي استهدف تجمعات في معسكر الاستقبال التدريبي في منطقة الميل شمال غربي مأرب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.