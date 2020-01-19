خروج متظاهرين من مسجد الأمين في بيروت بعد الاشتباكات..فيديو

كل الوطن- بيروت- وكالات: نشرت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال، ريا الحسن، مقطعا مصورا يظهر كيف خرج المتظاهرون الذين احتموا داخل مسجد الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، تحت حماية عناصر قوى الأمن.

نشرت وزيرة الداخلية تغريدة علقت فيها قائلة “اخراج المتظاهرين من داخل مسجد محمد الأمين تحت حماية عناصر قوى الأمن”.

وجائت التغريدة بعد تغريدة سابقة تعهدت فيها الحسن بحماية التظاهرات السلمية، قائلة ” اكتر من مرة تعهدت انو احمي التظاهرات السلمية، وكنت دايمن اكد ع أحقية التظاهر. بس انو تتحول ه التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر #قوى_الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول ابدا”.

هذا ووقعت اشتبكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، يوم أمس السبت، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المتحتجين.

وتجمع المحتجون، الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد “وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة”، أمام البرلمان.

ودعت قوى الأمن “المتظاهرين السلميين”، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.