ماجد المهندس :تركي آل الشيخ توجه لأوروبا لإجراء عملية جراحية

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: أعلن الفنان ماجد المهندس، أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، توجه لأوروبا لإجراء عملية جراحية دقيقة، دون أن يكشف طبيعتها، وذكرت تقارير أن أوجاعه تمتد من رأسه حتى قدميه.

وقال المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء أمس الجمعة، إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان رئيس هيئة الترفيه وقتها في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف المهندس “قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة”.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ، لكن تقارير ذكرت أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية. وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

وألمحت مصادر صحفية إلى أن آل الشيخ، غادر المملكة متأخرا إلى رحلة العلاج بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه التي لاقت نجاحا كبيرا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.

وكرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة آل الشيخ الفنان ماجد المهندس وذلك على هامش إحيائه حفلا غنائيا كبيرا على مسرح محمد عبده في الرياض ضمن ليلته التي حملت اسم “ليلة السندباد” وهي آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض في المملكة.

وقدم حفل ماجد المهندس الإعلامي اللبناني نيشان، وقام بتسليم التكريم للفنان العراقي رئيس قطاع التواصل بهيئة الترفيه أحمد آل محمدي نيابة عن تركي آل الشيخ، وكان عبارة عن “درع” نقش عليه اسمه.

المصدر: “المصريون”+مواقع التواصل الاجتماعي