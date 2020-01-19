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بومبيو: بحثت مع تشاووش أوغلو عملية السلام بليبيا واتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
بومبيو: بحثت مع تشاووش أوغلو عملية السلام بليبيا واتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

كل الوطن- وكالات – تويتر  : قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه التقى اليوم الأحد بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، واتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا ووضع آلية مراقبة.

ونشر بومبيو تغريدة على “تويتر” قال فيها “اليوم في برلين، بحثت رفقة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عملية السلام في ليبيا. لقد اتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة ذات مصداقية”.

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وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه أجرى “محادثة مثمرة” مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في برلين شدد فيها على ضرورة وضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.

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ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366813

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