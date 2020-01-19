محامو ترامب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

كل الوطن- وكالات: قدّم محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب حججهم الدفاعيّة السبت قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها غير دستوريّة و”خطيرة”، وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها ترامب والجمهوريّون منذ ديسمبر.

وسيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون مدعومًا بمحامي ترامب الشخصي جاي سيكولو، وسينضم إليهما كذلك كين ستار الذي كان طرفًا محوريًا في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينات، إلى جانب المحامي الشهير آلان درشوفيتز.

وفي أوّل ردّ كتبه سيبولون وسيكولو، مشيرا المحاميان إلى أن لائحة التهم التي أقرّها مجلس النواب الذي يشكّل الديموقراطيون غالبية أعضائه، “تعد هجومًا خطيراً على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية”، مضيفا الفريق في بيان “إنّها محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج “انتخابات” 2016 والتدخل في نتائج 2020″.

وعزل مجلس النواب ترامب بناء على تهمتين إحداهما استغلال منصبه ومحاولة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تعد مسيئة للمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في 2020 الديموقراطي جو بايدن من خلال تجميد مساعدات عسكرية مخصصة لكييف قدرها 400 مليون دولار ولقاء في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أما التهمة الثانية فهي عرقلة عمل الكونغرس، وقال فريق الدفاع عنه أن “مادتي العزل باطلتان بوضوح إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون”.