الإرياني: قصف مرتزقة إيران لمسجد في معسكر بمأرب جريمة إرهابية

كل الوطن- متابعات: صرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن القصف الذي نفذه مرتزقة إيران “المليشيا الحوثية” بصواريخ إيرانية انتقاماً لمقتل سليماني على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب وأسفر عن استشهاد 60 وجرح آخرين، جريمة ارهابية غادرة وجبانة وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” “ندين الصمت الأممي إزاء هذه الجريمة الإرهابية الجبانة ومسلسل التصعيد الإيراني المتواصل للأزمة في اليمن والذي يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام ويضع الصراع مع مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية امام مرحلة جديدة عنوانها “الحسم العسكري””.

وأضاف الإرياني “نطالب المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي، ونؤكد ان استمرار الصمت إزاء الهجمات الارهابية والتصعيد المستمر من طرف المليشيا الحوثية بمثابة تواطؤ وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم”.