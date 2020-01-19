عمّان – واس : صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل.

وأعلن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في تصريح له ، أن المجلس احال مقترح مشروع القانون للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال .

وبحسب مقترح المشروع فإنه يحظر على الحكومة الأردنية بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتمت احالته للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور الأردني وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.

وأوصى مجلس النواب الأردني في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.