في تغريدة على “تويتر” : قالن: مؤتمر برلين فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي في ليبيا

كل الوطن- وكالات- الأناضول : قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن مؤتمر برلين تعتبر فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس في العاصمة الألمانية.

وأكّد قالن على أن السياسة الفعالة ومتعددة الجوانب التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء الأزمة الليبية، جعلت من تركيا عنصرا أساسيا في حل الأزمة.

وشدد المتحدث الرئاسي على أن أنقرة ستواصل سياساتها البنّاءة والسلمية في مواجهة الحروب بالوكالة.

واُختتمت أمس الأحد فعاليات مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

شارك في المؤتمر، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وحفتر.

كما شاركت 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.