لبنان.. توقيف صحفي أمريكي يشتبه بالعمل لصالح صحيفة إسرائيلية

كل الوطن- وكالات: أوقف الأمن اللبناني، الإثنين، صحفي أمريكي بشبهة بثّ فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس العبرية.

جاء ذلك وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية عن المديرية العامة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

وأورد البيان أنه “إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الاسرائيلية تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه”.

وكشف الامن عن هوية المشتبه به ويدعى (نيكولاس ا.د.ف.) ويحمل جنسية أميركية ومقيم في محلة عين المريسة، ادعى أنه يعمل لحسابه الخاص.

وقال البيان إنه “بعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق، فتم ذلك”.

ويترأس الرئيس ميشال عون، الإثنين، اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي في بعبدا، لبحث التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.

ويسود هدوء حذر وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد موجة مواجهات اندلعت، على مدار يومي السبت والأحد بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن 90 إصابة.

ومساء الأحد، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر “تويتر”، إصابة 90 شخصا جراء المواجهات في بيروت بين المحتجين قوات الأمن.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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