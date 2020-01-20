رسالة من السعودية إلى الأمم المتحدة ..تخص “مجال حقوق الإنسان”

كل الوطن- سبتونيك عربى: أعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور عواد بن صالح العواد، عن ترحيب المملكة بالتعاون في مجال حقوق الإنسان مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ووفقا لما نشرته وكالة “واس”، جاء ذلك خلال لقائه اليوم في جنيف مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني في المفوضية جورجيت غانيون.

واستعرض العواد خلال اللقاء جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان والتطورات النوعية والإصلاحات التي تبنتها في هذا المجال بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتطرق العواد خلال الحديث، إلى جهود المملكة التاريخية في دعم مبادرات ونداءات الأمم المتحدة الخاصة بمبادرات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعديد من الدول، التي كان آخرها تصدر المملكة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019.

وقدمت السعودية 968,4 مليون دولار بنسبة 28% من إجمالي المساعدات المقدمة، كما شاركت خلال الأسبوع الجاري في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بلندن حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية السودان.

وأكد العواد حرص المملكة على دعم العمل الميداني للأمم المتحدة، مستشهدا بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، عن طريق الشركاء الأمميين أو الإقليميين أو عبر فرق المركز الميدانية التي تقدم الدعم المباشر.