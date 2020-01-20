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مشهد صادم.. شباب يتعاطون المخدرات والخمور في شوارع الرياض

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-20T20:31:34+03:00
2020-01-20T20:35:50+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
مشهد صادم.. شباب يتعاطون المخدرات والخمور في شوارع الرياض

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعددٍ من الشباب يتعاطون المخدرات ويشربون الخمر في العاصمة السعودية الرياض؛ ما أثار ضجة واسعة.

وأظهر الفيديو المتداول الشباب وهم داخل سيارتهم في أحد شوارع الرياض، وبحوزتهم زجاجات خمور وأقراص مخدرة وكذلك الحشيش .

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وأثار المقطع ضجة واسعة على مواقع التواصل، وطالب مغردون السلطات الأمنية بالقبض عليهم ومعاقبتهم ليكون رادعًا لغيرهم بعد التباهي بشرب الخمر في الشارع.

مشهد صادم.. شبان يتعاطون مخدرات وخمور في شوارع الرياض

ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه تم القبض على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

وأضاف المسؤول الأمني، أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367028

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