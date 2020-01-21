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القضاء الهولندي ينظر في قضية أب متهم باحتجاز أبنائه بمزرعة لمدة 9 أعوام

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
القضاء الهولندي ينظر في قضية أب متهم باحتجاز أبنائه بمزرعة لمدة 9 أعوام

كل الوطن – د ب أ

تعرض قضية أسرة كانت محتجبة عن الأنظار داخل مزرعة في هولندا، أمام قاض اليوم الثلاثاء، بعد نحو ثلاثة أشهر من العثور على الأب وأبنائه الستة.

وفي أول جلسة علنية بمدينة أسين في شمال شرقي البلاد، ستطلع المحكمة فقط على حالة التحقيقات، ولم يتضح بعد متى ستبدأ الإجراءات.

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ويتهم الأب، وهو رجل هولندي يبلغ 67 عاما ويدعى جريت جان فان دي، باحتجاز أبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما. ولم يتضح بعد الدافع من وراء احتجازهم.

وتم احتجاز الأبناء ، الذين لم يتم تسجيلهم مطلقا لدى السلطات المحلية، داخل المزرعة لمدة تسعة أعوام، حسب مكتب الادعاء. وتردد أن الأب وأربع بنات وابنين يعيشون منذ عام 2010 في غرفة مغلقة في المزرعة في بلدة روينروولد.

وتم العثور على الأسرة بعد أن ظهر الابن الأكبر في حانة وطلب المساعدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367139

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