تركيا.. توقيف 4 نساء من “داعش” جنوبي البلاد… بينهن زوجة أمير في التنظيم

كل الوطن- الأناضول : أوقفت السلطات الأمنية التركية، أربع نساء بينهم زوجة أمير في تنظيم “داعش” دخلن الأراضي التركية قادمات من سوريا، في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، الثلاثاء، أن فرقاً من قيادة قوات الدرك في ولاية قوجه إيلي (شمال غرب)، تحركت على خلفية معلومات حصلت عليها بدخول أربع نساء ينتمين لتنظيم داعش إلى الأراضي التركية قادمات من سوريا.

وأضافت المصادرأن الفرق قامت برصد ومتابعة النساء المذكورات، وتبين أن إحداهن زوجة أحد أمراء داعش في مدينة الرقة قتل في 2017، دون ذكر اسمه بالكامل.

وأوضحت المصادر أن النساء الأربعة تم توقيفهن في ولاية هطاي، ونقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثم إحالتهن إلى القضاء التركي.

وأشارت المصادر أن المعلومات الواردة تفيد أن النساء الأربعة أنخرطن في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا في 2014، وشاركن في أنشطة قتالية في محافظتي دير الزور، والرقة السوريتين.