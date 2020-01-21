استعدادا لزيارة بوتين وتشارلز : إجراءات أمنية في بيت لحم

كل الوطن- متابعات- وكالة معان : أصدرت شرطة محافظة بيت لحم، بيانا هاما حول إجراءات أمنية تتناسب مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي، أن الإجراءات تتمثل فيما يلي: “حرصا منا على تنظيم حركة المواطنين والمركبات داخل مدينة بيت لحم ستقوم الشرطة بسلسلة إجراءات أمنية تتناسب مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يومي الخميس والجمعة” وهي كالتالي:

-يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الخميس الموافق 23/1/2020 في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم وحتى سوبر ماركت الراضي.

-يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الجمعة الموافق 24/1/2020 من مسجد بلال ابن رباح وشارع المهد وصولا إلى كنيسة المهد.

-لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

وأهابت الشرطة بأخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام، وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب، مناشدة الجميع ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فورا عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100.

المصدر: “معا”