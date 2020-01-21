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زيت اللوز الحلو.. 5 فوائد مذهلة للبشرة والجلد

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
زيت اللوز الحلو.. 5 فوائد مذهلة للبشرة والجلد

كل الوطن- الصحة والجمال يعتبر زيت اللوز الحلو من أفضل أنواع الزيوت المغذية وهي أيضا مفيدة للصحة بوجه عام وللجمال بوجه خاص، حيث أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما يساعد زيت اللوز الحلو في معالجة المشاكل المختلفة التي تتعرض لها البشرة حيث يقوم بتغذيتها للحصول على بشرة مشرقة وناعمة وصحية وإليك أهم فوائده:

تبييض البشرة

يعتبر زيت اللوز الحلو من أفضل أنواع الزيوت المغذية وهي أيضا مفيدة للصحة بوجه عام وللجمال بوجه خاص، حيث أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما يساعد زيت اللوز الحلو في معالجة المشاكل المختلفة التي تتعرض لها البشرة حيث يقوم بتغذيتها للحصول على بشرة مشرقة وناعمة وصحية وإليك أهم فوائده:

زيت اللوز الحلو
يعاني كثير من الأشخاص وخاصة السيدات من مشكلة الهالات السوداء المزعجة، ويمكن التخلص منها عن طريق تدليك محيط العينين بخليط من زيت اللوز الحلو وعصير الليمون كل ليلة قبل النوم، وبعد فترة قصيرة من استخدام الخلطة ستلاحظ الفرق.
زيت اللوز الحلو
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يساعد زيت اللوز الحلو على تأخير ظهور علامات الشيخوخة نتيجة التقدم في العمر ويتم ذلك من خلال تدليك البشرة به كل يوم قبل النوم ثم تركه على الوجه لليوم التالي، فيقوم هذا الزيت بوقاية البشرة من خطوط التجاعيد الواضحة ويحميها من التقشفات ويقضي على علامات التمدد من خلال شد البشرة مما يجعل البشرة تستمتع بإطلاله ناعمة وصحية لذا يساعد على الظهور بعمر أقل مما هو في الواقع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367166

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