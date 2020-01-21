أحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون

كل الوطن – د ب أ

يتوق الجميع للحصول على بعض الاسترخاء أمام الدفاية عندما يكون الجو باردا. لا تسترخي كثيرا، لأن العديد من أنواع أجهزة التدفئة يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على السلامة.

بشكل خاص عندما تعمل هذه الأجهزة بالغاز أو الزيت أو الخشب، يمكن للأفران والدفايات والمواقد وسخانات الماء أن تطلق غاز أول أكسيد الكربون المميت عندما تكون معيبة.

يعد أول أكسيد الكربون غاز غادر بشكل خاص، لأنه لا يمكنك رؤيته أو شم رائحته أو تذوقه. وفقا للمكتب الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، فإن أول أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون التي يمكنك ملاحظتها هي الغثيان أو الدوار أو الصداع.

وبعد ذلك، يمكن أن يحدث نهجان في القلب وفقدان للوعي وضعف في العضلات أيضا. وفي النهاية، يمكن أن يؤدي التسمم إلى الوفاة عن طريق الاختناق، حيث يرتبط أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين الناقل للأكسجين، وبالتالي يقلل من إمداد الجسم بالأكسجين.

ومن أجل حماية نفسك من هذا النوع من التسمم، يجب عليك تثبيت جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون في غرفة نومك وأيضا في الممرات، حسبما تنصح وكالة “ديكرا” الألمانية لفحص السلامة.

وتحذرك أجهزة الكشف من وجود أول أكسيد الكربون، حيث تعمل بطريقة مماثلة لأجهزة إنذار الدخان التقليدية، من التسريبات الخطيرة. وتطلق هذه الأجهزة إنذارا بالخطر عندما يزيد تركيز أول أكسيد الكربون في الهواء.