كيف نقاوم الرغبة في تناول الأكلات غير الصحية؟

تعد الرغبة الدائمة في تناول الأكلات غير الصحية والوجبات السريعة، من أكثر العادات السيئة التي تضر بالصحة عاجلا أم آجلا، لذا يتطلب الأمر الالتزام ببعض من النصائح والحيل التي قد تواجه رغبتك في تناول تلك الأطعمة، مثلما نوضح الآن.

شرب المياه

ينصح الخبراء دائما بشرب المياه، ليس فقط من أجل مواجهة الرغبة في تناول الأكلات غير الصحية، بل لتقليل نسب الطعام التي يحصل عليها الجسم بشكل عام ومن ثم فقدان الوزن، وخاصة وأنه كثيرا ما يختلط شعور العطش بالجوع لدى العقل، لذا يمكنك أن تحصل على الماء عند إحساسك بالرغبة في تناول طعام غير صحي، ثم قم بالانتظار لدقائق بسيطة ربما تكتشف بعدها أنك لم تكن جائعا بقدر ما كنت تشعر بالعطش.

الحصول على البروتينات تناول الأكلات المتخمة بالبروتين يعني تضاؤل فرص وجود رغبة في تناول أكلات أخرى غير صحية ومفيدة، الأمر الذي أثبتته دراسات عدة من بينها تلك التابعة لجامعة ميزوري الأمريكية، والتي توصلت إلى أن تناول الرجال أصحاب الوزن الزائد لنسب 25% زيادة عن المعتاد من البروتين، تسببت في تراجع بنسبة 60% من ناحية الرغبة في تناول الأكلات غير الصحية.

الذهاب بعيدا ينصح عند الإحساس بالرغبة في تناول طعام ما غير صحي، بالمشي والذهاب بعيدا عن المكان الذي تتواجد فيه لبعض الوقت، حيث يعني ذلك تشتيت الذهن حتى تصبح قادرا على التعامل مع الموقف بصورة أكثر حكمة، دون الانسياق وراء الرغبة في تناول طعام غير مفيد.