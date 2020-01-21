مطهر معوي ومسكن للآلام.. فوائد القسط الهندي المذهلة

معزز لصحة الجهاز الهضمي ومطهر معوي

وجد أن تناول كوب من مشروب القسط الهندي بعد الوجبات من شأنه أن يجبنك الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، لأنه يساعد على تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء والتقليل من فرص التعرض للإمساك والانتفاخ والغازات، كما أنه عند الإصابة بالديدان المعوية الاسطوانية أو الخيطية مثل دودة الاسكارس ينصح بتناول مشروب يحتوي على زيت القسط الهندي، نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية تعمل عمل المطهر المعوي حيث تكافح الديدان الاسطوانية أو الخيطية وتقضي عليها

يقلل فرص الإصابة بمرض السكري

يعتبر الحد من مرض السكري من فوائد القسط الهندي حيث يساعد القسط الهندي البنكرياس على القيام بوظائفه الحيوية والمتمثلة في إفراز الإنسولين مما يساهم في ضبط نسبة السكر بالدم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بمرض السكري.