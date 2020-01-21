مطهر معوي ومسكن للآلام.. فوائد القسط الهندي المذهلة

كل الوطن- متابعات- اخبارك: تعد فوائد القسط الهندي للصحة العامة كثيرة ومتعددة، حيث استطاعت عشبة القسط الهندي أن تحجز لنفسها مكانة رفيعة بين الأعشاب الطبيعية، وذلك نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية أكسبتها خصائص علاجية واسعة المجال، والقسط الهندي هو عشبه هندية الأصل تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل كما تعرف جذورها بالعود الهندي و له رائحة محببة ويضفي لونا أصفر أو بنيا فاتحا عند نقعه أو إضافته إلى الأغذية والمشروبات، وقد تم استخدامه منذ القدم في العديد من العلاجات الطبية لذلك دعنا نعرفك في هذا المقال على فوائد القسط الهندي العلاجية:
علاج فعال لأمراض الجهاز التنفسي
يعالج القسط الهندي السعال والربو والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث أثبت الباحثون في عدد من الدراسات العلمية أن زيت القسط الهندي يساهم في منع تضييق الشعب الهوائية وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي والتخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا مثل انسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال، أما عن طريقة استخدامه فيكون بإضافة القليل من زيت القسط الهندي في الماء الساخن، ثم قم باستنشاق البخار المنبعث من الماء.
معزز لصحة الجهاز الهضمي ومطهر معوي
وجد أن تناول كوب من مشروب القسط الهندي بعد الوجبات من شأنه أن يجبنك الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، لأنه يساعد على تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء والتقليل من فرص التعرض للإمساك والانتفاخ والغازات، كما أنه عند الإصابة بالديدان المعوية الاسطوانية أو الخيطية مثل دودة الاسكارس ينصح بتناول مشروب يحتوي على زيت القسط الهندي، نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية تعمل عمل المطهر المعوي حيث تكافح الديدان الاسطوانية أو الخيطية وتقضي عليها
يقلل فرص الإصابة بمرض السكري
يعتبر الحد من مرض السكري من فوائد القسط الهندي حيث يساعد القسط الهندي البنكرياس على القيام بوظائفه الحيوية والمتمثلة في إفراز الإنسولين مما يساهم في ضبط نسبة السكر بالدم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بمرض السكري.