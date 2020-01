بالفيديو.. مسؤولو شركة صينية يزحفون أمام موظفيهم عقابا على “فشلهم”

حققت لقطات لمجموعة من المديرين التنفيذيين لشركة صينية وهم يزحفون على الأرض في طابور أمام موظفيهم، انتشارا واسعا عبر الإنترنت.

ووفقا لأحد المصادر، فإن المديرين ومساعديهم قاموا بهذه الحركة لأنهم فشلوا في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم.

وتشير تقارير إلى أن الفيديو وقع تصويره في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين خلال حفل نهاية العام لشركة مطاعم.

وأوضح موظف في الشركة لوسائل الإعلام المحلية أن جميع المشرفين على الشركة تطوعوا للعقاب بهذه الطريقة.

Footage of a group of besuited Chinese company executives crawling on the floor in a queue in front of their staff has gone viral.

The managers and directors had to get on all fours because they had failed to hit their sales targets, according to a source. https://t.co/XdPhm4qkg3 pic.twitter.com/1c01anulAb