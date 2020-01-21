بالفيديو.. مسؤولو شركة صينية يزحفون أمام موظفيهم عقابا على “فشلهم”

حققت لقطات لمجموعة من المديرين التنفيذيين لشركة صينية وهم يزحفون على الأرض في طابور أمام موظفيهم، انتشارا واسعا عبر الإنترنت.

ووفقا لأحد المصادر، فإن المديرين ومساعديهم قاموا بهذه الحركة لأنهم فشلوا في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم.

وتشير تقارير إلى أن الفيديو وقع تصويره في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين خلال حفل نهاية العام لشركة مطاعم.

وأوضح موظف في الشركة لوسائل الإعلام المحلية أن جميع المشرفين على الشركة تطوعوا للعقاب بهذه الطريقة.

Footage of a group of besuited Chinese company executives crawling on the floor in a queue in front of their staff has gone viral.

The managers and directors had to get on all fours because they had failed to hit their sales targets, according to a source. https://t.co/XdPhm4qkg3 pic.twitter.com/1c01anulAb — Atlantide (@Atlantide4world) January 21, 2020

ووقع تحميل الفيديوهات الـ15 على منصة “ويبو”، شبيه “تويتر” في الصين، يوم السبت الماضي بواسطة أحد المدونين.

وأشار المدون، الذي يملك نحو 450 ألف متابع، فإن الفيديوهات أرسلت له بواسطة مستخدم ويب مجهول ادعى أنه يعمل لصالح الشركة في تشانغتشون، والذي كشف أن المديرين التنفيذيين اضطروا للزحف على أيديهم وركبهم في المكان والقيام بثلاث دورات بعد الفشل في الوصول إلى أهداف العمل التي حددوها في منتصف العام.

وتظهر اللقطات المديرين ومساعديهم وهم يقفون في طابور، وينزلون الواحد تلو الآخر من المسرح ويزحفون، بينما تقف مجموعة أخرى على المسرح،، والذين يعتقد أنهم موظفو الشركة، وكان عدد قليل منهم يحملون الأعلام.

وأطلق المديرون عبارات خلال زحفهم يقولون فيها: “أقسم، أنا مسؤول”.

ولا يعد هذا العقاب من هذا القبيل أمرا غير مألوف بالنسبة للشركات في الصين، ولكن في بعض الأحيان يقع استخدامه كوسيلة للدعاية، وهو ما جعل الفيديوهات الأخيرة تثير موجة انتقادات واسعة على موقع “ويبو”.

المصدر: ديلي ميل