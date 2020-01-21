هولندا تتهم أبا باغتصاب أبنائه

أعلنت المدعية العامة الهولندية ديانا روغن، أن الرجل الذي أبقى أطفاله الستة معزولين تماما عن الناس لأكثر من تسع سنوات، متورط في الاستقواء والاعتداء الجنسي عليهم.

وأضافت خلال جلسة في محكمة بمدينة أسن: “تحدث كل هؤلاء الأطفال عن تعرضهم للعقوبات الجسدية، عندما كان والدهم يعتقد أنهم تحت تأثير الأرواح الشريرة. وكان ذلك يجري وأعمارهم بين 4 و5 سنوات. العقوبة كانت تنفذ بالعصا أو أي شد الشعر أو الوقوف في الحمام البارد لعدة ساعات. وفي بعض الأحيان، كان يقوم بخنقهم حتى فقدان الوعي”.

وترى النيابة العامة، أن غيريت جان فان دورستن، البالغ من العمر 67 عاما، مذنب في الاعتداء الجنسي على أطفاله من 2004 إلى 2008، ولتبرير تصرفاته، كان يخبر الأطفال بأن روح أمهم التي توفيت عام 2004 تعيش في أجسادهم.

وفي منتصف أكتوبر 2019، اكتشفت الشرطة الهولندية عائلة كانت تعيش محبوسة في غرفة سرية في مزرعة بقرية روينرفولد (مقاطعة درينثي)، بعزلة تامة لمدة تسع سنوات.

وقام صاحب مقهى قريب من المزرعة، باستدعاء الشرطة بعد أن تمكن أحد أفراد الأسرة من الفرار.

المصدر: تاس