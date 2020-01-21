الجبير للبرلمان الأوروبي: لا نقبل بالإملاءات ولا تحاضروا علينا

كل الوطن – الرياض:

شدد وزير الدولة ا للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، مؤكداً أنها لا تقبل أن دولاً عليها”.

وقال الجبير: “معلوماتكم حول المملكة العربية السعودية مبنية على الشائعات”، وأضاف:”توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز”، وأشار إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

وزاد الجبير: “نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه”، لافتاً إلى أن المملكة تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

إلى ذلك، أضاف أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم، وأوضح الجبير أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران.

وأضاف الجبير “نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب”، وفيما يخص الملف اليمني، قال الجبير إن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن.

وتابع: أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك، وأكد الجبير، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.