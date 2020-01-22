الجبير للبرلمان الأوروبي: لسنا “جمهورية الموز”

كل الوطن- وكالات – سبتونيك عربى: اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة العربية السعودية مع تركيا قائمة، ولكن الرياض تتحفظ على تدخلاتها في المنطقة.

وتابع الجبير: “توقفوا عن انتقاد قضائنا، لسنا دولة من دول جمهوريات الموز؛ فنحن نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، ولا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك”.

كان عادل بن أحمد الجبير قد التقى خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبى، بوزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا. ‏‎ووفقا لبيان بوكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.