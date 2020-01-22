الفنان خالد النبوي يتعرّض لازمة قلبية

كل الوطن – الرياض:

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب نقله إلى المستشفى لشعوره بوعكة صحية عاجلة، موضحا أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حالياً بعد خروج من غرفة العمليات.

وبحسب ما نقلت صحيفة (اليوم السابع)، قال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج راي عام أن الفنان سيخرج من المستشفى خلال يوم أو يومين بالكثير بعد تحسن حالته الصحية، موضحاً أن خالد النبوي كان في إحدى الفنادق بوسط البلد وشعر بوعكة صحية فتم نقله للمستشفى.

وأكمل نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي، طلب منه أن يشكر ما سألوا عليه، قائلا: “الموضوع بسيط الزيارة ممنوعة، وأنا قابلته لمدة دقيقة وقالي يومين بالكتير وأخرج، ووجه شكره وتقديره للجميع، وكل الناس اطمنت عليه .

وأصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنسي.

وكانت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:”خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو”، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.