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اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

أفادت قناة روسيا اليوم في إيران، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين اغتالوا أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.

وذكرت القناة أن “النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله”، ونقل عن وكالات أنباء إيرانية قولها إن “شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله حيث قتل على الفور”.

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ونشر ناشطون صورة للقيادي في الحرس الثوري تجمعه مع القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وقادة آخرين.

من جهة أخرى، نقلت “فارس” عن حاكم قضاء شادكان تأكيده خبر اغتيال مجدمي، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

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النقيب عبد الحسين مجدمي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367308

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