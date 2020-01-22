تسجيل الدخول
» » مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية

مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية

تبنى مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء “مذكرة تفاهم” بين الكويت والسعودية في إطار اتفاقية المنطقة المقسومة، وتم إحالتها للحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن المجلس وافق على مشروع قانون اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة أيضا.

اقرأ أيضا…

وكان مجلس الأمة الكويتي قد انتقل في جلسته التكميلية اليوم، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما.

المصدر: “كونا”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367381

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.