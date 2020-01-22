السعودية.. إزالة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطرقات

أزالت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطريق بحي المسرة بجنوب محافظة جدة.

وتأتي الحملة بالاشتراك بين الوزارة وبعض مديريات الصحة بالإضافة إلى شرطة المحافظة، استمرارا للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرق العامة.

منعاً لانتشار الأمراض وعلى رأسها الحمى المالطية "البروسيلا"..

لجنة خماسية تداهم مواقع لبيع حليب الإبل في #جدة وتزيلها. https://t.co/suHehwMv4m pic.twitter.com/YO3FZdFlO9 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 25, 2018

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، أن “اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع وإزالة الحظائر المخالفة مع الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وأخذت التعهدات والإقرارات اللازمة على أصحاب الإبل المخالفين بعدم تكرارها مستقبلا”.

ضبطت اللجنة الفرعية لمنع بيع حليب الإبل على طرقات مدينة #جدة، أمس الأول 12 مخالفًا، كما قامت بإزالة 7 حظائر ،

وتمت مصادرة الأواني والأدوات والمنصات الخاصة في بيع الحليب، مع إزالة كاملة للمواقع وتطهيرها بالمعقمات الحشرية، وتم سحب عينات دم وحليب لفحصها. pic.twitter.com/8cplKqD9aj — اخبار جدة | jeddah news (@jeddahnews_) April 28, 2019

وشدد المسؤول السعودي على ضرورة “منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرق”، داعيا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرق، عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بذات الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

المصدر: سبق