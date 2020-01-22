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وزير الخارجية السعودي: المزاعم بـ”اختراق” ولي العهد لهاتف رئيس أمازون سخيفة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
وزير الخارجية السعودي: المزاعم بـ”اختراق” ولي العهد لهاتف رئيس أمازون سخيفة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن المزاعم باختراق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، سخيفة.

وأضاف بن فرحان في مقابلة مع رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس قائلا “أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق لهذه المزاعم”.

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وأكد بن فرحان أن الحكومة السعودية ستحقق في مزاعم اختراق هاتف بيزوس إذا تم تقديم أدلة بهذا الشأن.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصدر أن اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة زعما أنهما “سيقدمان اليوم تقريرا يفيد بوجود أدلة على أن السعودية اخترقت هاتف مؤسس شركة أمازون، وأنهما سيطالبان بأن تجري بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقا بهذا الشأن”.

ونفت سفارة السعودية بالولايات المتحدة صحة التقرير، وشددت على أن كل ما يقال في هذا الشأن عبثي.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367388

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