ولي عهد الأردن في مهمة خاصة بالإمارات (صور)

نشر ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، على صفحته في “إنستغرام” صورا له بالزي العسكري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق الحسين بن عبد الله على الصورة، قائلا: “سعدت بوجودي بين إخواني الأعزاء في دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم”.

وأضاف: “دامت علاقاتنا الأخوية الراسخة، خالص المحبة لكم قيادة وشعبا”.

ويحمل ولي العهد الأردني البالغ من العمر 26 عاما، وهو من أفراد العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن منذ عام 1921، رتبة ملازم ثان في الجيش الأردني، وأنهى دراسته في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في 2016

المصدر: RT