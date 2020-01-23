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البنتاغون يقول أن المليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطورة من داعش

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-23T11:31:09+03:00
2020-01-23T12:12:20+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 42 دقيقةآخر تحديث : منذ 42 دقيقة
البنتاغون يقول أن المليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطورة من داعش

كل الوطن- مارب برس- وكالات: قال مسؤول في البنتاغون ونائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على “داعش” في سوريا والعراق الجنرال أليكس غرينكويتش، قال إن الميلشيات المسلحة المدعومة من طهران أصبحت تشكل خطرا أكبر من داعش.

وتدعم طهران عدداً من المليشيا في المنطقة سيما في العراف ولبنان واليمن، حيث تقدم طهران دعماً عسكرياً ومالياً لمليشيا الحوثي.

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وسبق وأن وجهت الحكومة اليمنية والتحالف العربي دعوات للمجتمع الدولي بالضغط على طهران بوقف دعمها لمليشيا الحوثي.

وأضاف الجنرال في حديث للصحفيين الأربعاء أنه من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367441

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