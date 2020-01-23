”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي

كل الوطن- مارب برس: أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، مساء الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، الموافقة على سحب مبلغ من الوديعة السعودية لتمويل السلع الغذائية.

وقال معين عبدالملك، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”تم ‏الموافقة، اليوم، على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية“.

واعتبر الموافقة ”تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق، وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“، حسب قوله.