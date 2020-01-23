تسجيل الدخول
» » ”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي

”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-23T11:51:59+03:00
2020-01-23T12:11:48+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : منذ 20 دقيقة
”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي

كل الوطن- مارب برس: أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، مساء الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، الموافقة على سحب مبلغ من الوديعة السعودية لتمويل السلع الغذائية.

وقال معين عبدالملك، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”تم ‏الموافقة، اليوم، على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية“.

اقرأ أيضا…

واعتبر الموافقة ”تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق، وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“، حسب قوله.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367444

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.