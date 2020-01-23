الإصابات بـ«كورونا» قد تتجاوز 6 آلاف حالة… ولا لقاح مضاد قبل عام

كل الوطن- متابعات- الشرق الاوسط: توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مجموعة «كايشين» الإعلامية المحلية ومقرها بكين. وقال باحثون صينيون إن الخفافيش ربما تكون الموئل الذي يحتضن هذا الفيروس.

وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان اليوم (الخميس) حيث تحاول السلطات كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.

وقفزت حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى اليوم، حسبما أفاد مسؤولون صينيون.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه تم إغلاق مطار ووهان ومحطات القطارات وجرى تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة ومترو الأنفاق وخدمات العبارات في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

بدوره، أكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد الذي ظهر مؤخراً في الصين سيحتاج على الأرجح عاماً على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفاً: «لكن الخبر السار هو أن العلماء قد فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس».

وأوضح الخبير في علم الأوبئة أن تطوير لقاحات ضد فيروسات كورونا أسهل بكثير من تطوير تحصينات ضد أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة، «ومع ذلك فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل البدء في إجراء تجارب ميدانية على اللقاح الجديد، وسيحتاج عاماً على الأقل قبل أن يصبح هناك لقاح مضاد جاهز للاستخدام ضد فيروس كورونا».

وأشار بيركلي إلى أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بعدوى الفيروس يزداد بشكل مستمر بسبب إخضاع السلطات الصينية المزيد من المصابين بأعراض الإنفلونزا لاختبار يكشف الإصابة بالفيروس الجديد.

وبدأ المرض ينتشر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويشار إلى أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين يعمل على مستوى العالم من أجل تعزيز التحصين ضد الأمراض المعدية، وتقديم المشورة للدول وللأنظمة الصحية بشأن هذه الأمراض.

وطلب التحالف من الحكومة الألمانية مؤخراً مساعدة مالية قدرها 700 مليون يورو لتعزيز حماية الأطفال في الدول النامية وزيادة تسهيل حصولهم على اللقاحات هناك.