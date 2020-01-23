ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة وعدد الضالعين فيها رغم مرور ساعات طويلة منذ وقوعها في منطقة تسوق مزدحمة خلال ساعة الذروة المسائية.

وقالت كارمن بست قائدة شرطة سياتل للصحفيين في مؤتمر صحفي قرب موقع الأحداث أمس الأربعاء إن الواقعة التي استبعد المحققون أن تكون “عرضية” كانت بسبب نزاع أمام أحد مطاعم ماكدونالدز.

وأضافت “سحب أناس المسدسات وتردد صدى الطلقات وركض الناس في كل اتجاه”.

وتابعت قائلة أن هناك “عدة أشخاص ضالعون في إطلاق النار” وفروا من المكان على ما يبدو، لكنها رفضت تحديد عدد المشتبه بهم الذين تعتقد الشرطة أنهم لاذوا بالفرار.

وذكرت محطة تلفزيون كومو-تي.في المحلية نقلا عن شهود أن رجلين شوهدا يتجادلان في الشارع قبل أن يرفعا مسدسيهما ويفتحا النار بينما كان المارة يحاولون الاحتماء بأي شيء.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن جميع المصابين من المارة.

وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء أن عمر القتيلة يتراوح بين 40 و50 عاما وقد عثر عليها ميتة في مسرح الجريمة. وقالت متحدثة إن سبعة آخرين نقلوا لغرفة الطوارئ بمركز هاربورفيو الطبي.

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