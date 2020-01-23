جامعة الجوف توقّع مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي

المركز الجامعي للإعلام والاتصال: وقَّعت جامعة الجوف مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، تهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال التدريب وبرامج التثقيف الدوائي والمشاركة في التوعية والتثقيف وتنفيذ البرامج والمبادرات.

ووقَّعت المذكرة في المدينة الجامعية بسكاكا بحضور مدير الجامعة المكلف أ. د / بدر الزارع، ويوسف بن صالح العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، بالإضافة إلى مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي، وعميد كلية الصيدلة بالجامعة د. ناصر العتيبي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عبر إقامة الأنشطة التثقيفية والبحثية والتدريبية في المجالات التي تخدم المجتمع المحلي، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في المجال البحثي والاستشارات العلمية بما تمتلكه الجهتان من إمكانات وكوادر بشرية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك عبر تنفيذ الفعاليات وإعداد الأماكن المناسبة لإقامة الدورات التدريبية والتوعوية بالمنطقة، وتوفير مواد ومنشورات تثقيفية وتوعوية للمتطوعين والأنشطة أثناء إقامة الفعاليات العلمية والتوعوية.