برلماني عراقي: نرفض نشر منظومات “باتريوت” الأمريكية على أراضينا

كل الوطن- بغداد اليوم : قال عضو كتلة “الفتح” في البرلمان العراقي، النائب كريم عليوي، إن نشر منظومات “باتريوت” الأمريكية في العراق، سيمثل تجاوزا على سيادته، مشيرا إلى رفض هذا الأمر.

وأضاف، في تصريحات لموقع “بغداد اليوم”: “البرلمان العراقي يمثل كل مكوناته وأطيافه، وقرار إخراج القوات الأمريكية، هو رأي الجميع، لذا فإن محاولة تلك القوات نشر منظومات باتريوت في قواعدها أو زيادة قدراتها القتالية بأي شكل من الأشكال مرفوض”، مشيرا إلى أنه يعتبر تجاوزا على سيادة البلاد”.

وتابع عليوي، اليوم الخميس: “وجود القوات الأمريكية في العراق غير شرعي، وقرار مجلس النواب الأخير واضح”، مضيفا: “الكرة الآن في ملعب الحكومة لإخراج تلك القوات، وإذا لم يتم تنفيذها سيكون هناك رد فعل من كل الجبهات، ومنها تقديم شكوى في الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية”.

وقال عضو كتلة تحالف “الفتح”: “تظاهرة يوم غد المليونية في بغداد ستمثل رسالة إلى القوات الأمريكية، بأن الشعب العراقي يرفض وجودها، وأن الوقت قد حان لانسحابها”.