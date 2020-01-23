أضرار الاستحمام بماء ساخن

كل الوطن- متابعات- ليالينا : الاستحمام الساخن هو واحد من متع الحياة البسيطة خاصة مع الجو البارد، أو بعد التمارين الشاقة؟ لكن قد يكون للاستحمام بالماء الساخن ضرر أكبر من نفعه عندما يتعلق الأمر بصحة بشرتك. يقول شاري مارشباين، طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: “يمكن أن تتفاقم أي حالة جلدية مرضية بواسطة دش ساخن، لأن الماء الساخن يجرد الجلد من الدهون والزيوت الصحية الضرورية لصحة الجلد ويجفف البشرة”. وأكبر دليل على ذلك هو ظهور أصابعك بشكل متجعد عندما تكون في حمام ساخن لفترة من الوقت، فهي علامة على بشرتك تم تجريدها من الرطوبة. ولكن ليس فقط الأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية معينة هم الذين يجب عليهم تجنب الاستحمام بالمياه الساخنة، قد يكون لفترات طويلة من الوقت تحت الماء الساخن آثار سلبية على البشرة الصحية والشعر، تعرف على هذه الآثار:

أيهما أفضل.. حوض الاستحمام أم كابينة الشاور؟

ما هي الأمراض الجلدية التي يمكن أن تتفاقم بسبب الاستحمام الساخن؟

يقول دهافال ج. بهانوسالي، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة، عن ممارسته في مدينة نيويورك “هدسون للأمراض الجلدية”: “نرى الكثير من حالات الأكزيما تزداد سوءًا مع الاستحمام الطويل، لكن الأكزيما المعروفة باسم التهاب الجلد التأتبي، ليست هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتفاقم بسبب الاستحمام بالماء الساخن، أيضا الصدفية، حب الشباب، والجلد الجاف للغاية، كلهم يتأثرون بسبب هذه العادة”.

بقول مارشباين: “بشكل عام، ينتج الجلد الجاف عن عيب في الجلد وضعف أو نقص في الدهون الصحية الضرورية في الطبقة العليا من الجلد، الكوليسترول والأحماض الدهنية والسراميد، وهي ضرورية لوظيفة الجلد الطبيعية، يمكن أن تصبح هذه البشرة الجافة مشكلة أكثر خطورة مع التعرض المنتظم والممتد للمياه الساخنة، مما يؤدي إلى زيادة تجعد طبقة الدهون الواقية المسؤولة عن الحفاظ على الرطوبة والبكتيريا والمهيجات، أولئك الذين لديهم بشرة جافة للغاية أو معرضون جينياً لوجود بشرة حساسة يمكن أن يصابوا بالأكزيما التي تتميز ببقع حاكة وجافة وردية اللون”.

تعرف على علاقة الاستحمام بالمياه والملح بطاقة الجسم؟

حتى إذا كنت لا تعاني من جفاف الجلد أو أي حالة من الممكن أن تتفاقم بسبب الماء الساخن، لا يزال الاستحمام الساخن لا يرضي بشرتك، يقول بهانوسالي إن الاعتدال هو المفتاح، عندما يتعلق الأمر بالحمامات الساخنة بينما يجعلك الاستحمام لفترة طويلة جدًا أكثر جفافًا عن طريق تجريد الزيوت الجيدة من بشرتك.

وتابع أن الاستحمام بالماء الساخن هو وسيلة رائعة لتصبح شخصًا يعاني من بشرة جافة، خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة والجافة، أما مارشباين فأكد أننا جميعًا أكثر عرضة للبشرة الجافة والحكة، حيث تنخفض مستويات الرطوبة والماء الساخن مع الاستحمام، وكذلك الهواء الجاف.

ماذا عن الشعر؟

على الرغم من عدم وجود دليل على أن شطف شعرك بالماء البارد سيجعله أكثر لمعانًا، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك المضي قدمًا وتفجير الماء الساخن على رأسك,

يقول بهانوسالي: “على غرار الجلد، يمكن للمياه الساخنة تجريد الزيوت الضرورية من فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهاب وتعرقل نمو الشعر،فكر في فروة رأس ملتهبة كمحاولة لزراعة نباتات صغيرة في الحمم البركانية! من المستحيل تقريبًا الحصول على شعر سعيد وصحي”. إنها ليست فقط فروة الرأس التي تحتاج إلى القلق بشأنها. يمكن أن تؤثر درجة حرارة الاستحمام بشكل كبير على الشعر نفسه، إذا كان الماء حارًا جدًا ، فقد يمنع غسل الشامبو والبلسم بالكامل ، مما قد يؤثر بشكل أكبر على جودة الشعر وملمسه، كما قال مارشباين: العناية بالبشرة قادمة لفروة رأسك – وإليك كيفية ذلك

هل هناك أي فوائد للاستحمام الساخن؟

يقول بهانوسالي الذي يدرك مثل مارشبين كيف يمكن أن يكون الاسترخاء: “تمامًا مثل الحمامات الباردة يمكن أن تكون مفيدة للشفاء، يمكن أن تستحم بدون استحمام المياه الساخنة.

ما هي درجة حرارة الاستحمام المثالي؟

إذا كان الحفاظ على بشرتك سعيدة وصحية ورطبة هو أولوية قصوى، يقول مارشباين إن الماء الفاتر هو السبيل لذلك.