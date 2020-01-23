وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لصحفي بريطاني: أنت غبي! (فيديو)

وصف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، صحفيا بريطانيا بأنه “غبي” ردا على سؤاله عن قضية اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وجاء هذا الحادث أمس الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، عندما حاول الصحفي من شبكة ITV News البريطانية، جويل هيلز، الحصول على تعليق من الوزير على الإفتراءات بـ”وقوف” السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وراء اختراق هاتف مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بعد خروجه من جلسة حول مستقبل النفط، يلاحقه صحافي لحوح عن بيزوس الذي يدعي الآن ان تلفونه هكر منذ عامين، رد عليه: سؤالك للوزير الخطأ، في المكان الخطأ، عن الموضوع الخطأ pic.twitter.com/gz52xQXdsg — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) January 22, 2020

ورفض الأمير عبد العزيز منذ البداية التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه وزير للطاقة وليس مسؤولا معنيا بهذه المسألة، غير أن الصحفي سأله مجددا: “لماذا اخترقت السعودية هاتف جيف بيزوس؟”

ورد الأمير عبد العزيز بن سلمان على ذلك بالقول إن الصحفي يطرح “سؤالا خاطئا في مكان خاطئ”، مضيفا: “كل ما تفعله الآن لا يهدف إلا إلى جذب الاهتمام”.

ثم سأل الصحفي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كانت السعودية تعد بيزوس “هدفا مشروعا”، ليرد الوزير على ذلك بالقول: “أعتقد أن ذلك سخرية ونكتة”.

وتابع الصحفي متسائلا:” هل يبدو ذلك سخرية؟ الناس قلقون من الهجمات السيبرانية !”، غير أن الوزير قاطعه بالقول: “أنت غبي”.

وواصل الصحفي: “هل تعتقد أنني غبي”؟ ورد الوزير: “نعم”.

المصدر: RT