“عشاؤنا الليلة تمساح”.. فيديو لشباب سعوديين يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر شبانا سعوديين، يقومون بشوي وتناول تمساح، الأمر الذي أثار تفاعلا.

البداية كانت عندما نشر حساب على “تويتر” اسمه “رعد القصيم” مقاطع فيديو، أظهرت عددا من الأشخاص يقومون بالدخول إلى غرفة، وتضم عددا من التماسيح صغيرة الحجم.

وقال هؤلاء الأشخاص إن عشاءهم الليلة سيكون تمساحا، وأخذوا أحد التماسيح وقاموا بسلخه قبل تتبيله ووضعه في فرن لشوائه، ليتم تقديمه لاحقا إلى جانب طبق من الأرز.

#قصمان_ياكلون_تمساح

طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله pic.twitter.com/V3jAh74PJx — مشعل الشيباني (@masheyl511) January 22, 2020

وتباينت ردود الفعل تجاه واقعة شواء وتناول التمساح بالسعودية، بين مؤيد ومعارض، وسط آراء للبعض تقول إنه حرام تناوله، فيما احتفظ فريق ثالث بالتهكم والسخرية.

#قصمان_ياكلون_تمساح

بصراحة منظر التمساح اصلاً يسد النفس، عاد كيف وهو مطبوخ، وكيف اتخيل نفسي آكله؟!😷

الله يكرم النعمة، كله على بعضه ما ينقبل

> لكن، (الأطعمة عبارة عن ثقافات)، وطالما انه مسموح ومافي سبب للإنكار عليهم، فلا يسعنا أن نقول لهم إلا:

(بالهنا والعافية، الله يقبله)😖 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 22, 2020

ويشار إلى أن العديد من الدول يقوم بعض سكانها بتناول لحم التمساح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، كمبوديا، سنغافورة، والفلبين.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي