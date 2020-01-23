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“عشاؤنا الليلة تمساح”.. فيديو لشباب سعوديين يثير تفاعلا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
“عشاؤنا الليلة تمساح”.. فيديو لشباب سعوديين يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر شبانا سعوديين، يقومون بشوي وتناول تمساح، الأمر الذي أثار تفاعلا.

البداية كانت عندما نشر حساب على “تويتر” اسمه “رعد القصيم” مقاطع فيديو، أظهرت عددا من الأشخاص يقومون بالدخول إلى غرفة، وتضم عددا من التماسيح صغيرة الحجم.

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وقال هؤلاء الأشخاص إن عشاءهم الليلة سيكون تمساحا، وأخذوا أحد التماسيح وقاموا بسلخه قبل تتبيله ووضعه في فرن لشوائه، ليتم تقديمه لاحقا إلى جانب طبق من الأرز.

وتباينت ردود الفعل تجاه واقعة شواء وتناول التمساح بالسعودية، بين مؤيد ومعارض، وسط آراء للبعض تقول إنه حرام تناوله، فيما احتفظ فريق ثالث بالتهكم والسخرية.

ويشار إلى أن العديد من الدول يقوم بعض سكانها بتناول لحم التمساح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، كمبوديا، سنغافورة، والفلبين.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367552

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