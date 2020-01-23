“عشاؤنا الليلة تمساح”.. فيديو لشباب سعوديين يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر شبانا سعوديين، يقومون بشوي وتناول تمساح، الأمر الذي أثار تفاعلا.
البداية كانت عندما نشر حساب على “تويتر” اسمه “رعد القصيم” مقاطع فيديو، أظهرت عددا من الأشخاص يقومون بالدخول إلى غرفة، وتضم عددا من التماسيح صغيرة الحجم.
عشانا اليوم تمساح 😋😋https://t.co/XRmdnrmcjx— ⚡️⛈رعد القصيم⛈⚡️ (@nasser7115) January 20, 2020
#ملك_التوقعات pic.twitter.com/cHdrOSFyUu
وقال هؤلاء الأشخاص إن عشاءهم الليلة سيكون تمساحا، وأخذوا أحد التماسيح وقاموا بسلخه قبل تتبيله ووضعه في فرن لشوائه، ليتم تقديمه لاحقا إلى جانب طبق من الأرز.
#قصمان_ياكلون_تمساح— مشعل الشيباني (@masheyl511) January 22, 2020
طيب وش المشكله حنى حتى الضب في داخل جحره نسحبه بكعرته لين نطلعه وناكله pic.twitter.com/V3jAh74PJx
وتباينت ردود الفعل تجاه واقعة شواء وتناول التمساح بالسعودية، بين مؤيد ومعارض، وسط آراء للبعض تقول إنه حرام تناوله، فيما احتفظ فريق ثالث بالتهكم والسخرية.
#قصمان_ياكلون_تمساح— إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 22, 2020
بصراحة منظر التمساح اصلاً يسد النفس، عاد كيف وهو مطبوخ، وكيف اتخيل نفسي آكله؟!😷
الله يكرم النعمة، كله على بعضه ما ينقبل
> لكن، (الأطعمة عبارة عن ثقافات)، وطالما انه مسموح ومافي سبب للإنكار عليهم، فلا يسعنا أن نقول لهم إلا:
(بالهنا والعافية، الله يقبله)😖
ويشار إلى أن العديد من الدول يقوم بعض سكانها بتناول لحم التمساح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، كمبوديا، سنغافورة، والفلبين.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي