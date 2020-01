الهند: إصابة ممرض هندي في جنوب السعودية بفيروس “كورونا”

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى جنوب السعودية بفيروس “كورونا”.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيلامفيلي موراليدهاران، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه “تم فحص نحو 100 ممرض هندي، غالبيتهم من ولاية كيرالا، عاملين في مستشفى الحياة” بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، لافتا إلى أنه “تم الكشف أن كلهم باستثناء واحد ليسوا مصابين بفيروس كورونا”.

وأشار موراليدهاران إلى أن “الممرضة المصابة بالفيروس تتلقى حاليا العلاج في مستشفى عسير الوطني وتتماثل للشفاء”.

وذكر أن القنصلية الهندية في مدينة جدة السعودية على اتصال مع إدارة مستشفى الحياة ووزارة الخارجية السعودية.

