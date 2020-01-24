الرياض تشهد الكشف عن تفاصيل “طواف السعودية 2020” للدراجات

كل الوطن – الرياض:

شهدت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض مساء اليوم الخميس 23 يناير 2020 إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل “طواف السعودية 2020″ للدراجات، الذي سيقام في الرياض في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل على خمس مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات”uci” وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، وضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة”.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات الأستاذ صُباح بن عبدالله الكريديس خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أن طواف السعودية 2020 يمثل فرصة رائعة ليشاهد العالم من خلاله النهضة والتطور اللذين تعيشهما المملكة على الصعيد الرياضي خصوصاً والأصعدة كافة، ولاسيما وهو يمثل حدثاً رياضيًّا دوليًّا مهمًّا في الشرق الأوسط، في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف الكريديس: “مكانة المملكة الرياضية تجعلنا مطالبين بإظهار هذا الطواف الدولي بتميز، يثبت جدارة المؤسسات الرياضية بالمملكة بتنظيم واستضافة أحداث عالمية في مختلف الألعاب، فإقامة هذا الطواف الدولي في أرض المملكة يعتبر حلمًا لنا كاتحاد، ونتمنى بإذن الله أن نوفق في إظهاره للعالم أجمع بالشكل الملائم والمطلوب، فمحبو وممارسو الدراجات ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف الذي أعددنا له كل وسائل النجاح وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030”.

وشهد المؤتمر الصحفي عرضًا عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، إضافة إلى عروض لفرق استعراضية ووصلات موسيقية، كما تم الكشف عن شعار البطولة بشكل رسمي، كما تقرر أن يكون قصر المصمك التاريخي نقطة نهاية السباق الذي سيتنافس فيه 130 دراجًا يمثلون 18 فريقًا عالميًّا، فيما كشف الستار خلال المؤتمر عن أربعة قمصان سيتوج بها أبطال كل مرحلة من مراحل السباق، إذ سينال القميص الأخضر البطل المتوج أخيرًا.