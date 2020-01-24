بالفيديو.. الجبير يرد على مزاعم اختراق هاتف بيزوس: هراء ومحض خيال!

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، مزاعم اختراق ولي العهد محمد بن سلمان، هاتف الملياردير، جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

ونشر موقع وزارة الخارجية السعودية في “تويتر” مقتطفات من مقابلة أجرتها شبكة “CNBC” مع الجبير، شدد خلالها على أن هذه الادعاءات هي “بالتأكيد هراء كليا”.

وحين سئل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عن مصدر هذه الادعاءات، أجاب قائلا: “ليس لدي أدنى فكرة، ظهرت القصة قبل حوالي عام، وتم دحضها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تماما”.

#شاشة_الخارجية | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء @AdelAljubeir في حديث لـ "CNBC":



حزب الله منظمة إرهابية. pic.twitter.com/F115x6Zhag — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 23, 2020

وتابع الجبير في هذا السياق، مشددا على أن القصة استندت على “ادعاءات كاذبة دون أدلة، يحاولون خلق قصة من محض خيال”.

وقال وزير الدولة السعودي في رده على نفس السؤال: “ما أعلمه، أن هذه القصة كانت مُفبركة وكاذبة بشكل تام”، لافتا إلى أن من قام بنشرها أراد “إعطاء صورة سيئة عن المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة كانت ردت فجر الأربعاء الماضي على تقارير نشرتها على التوالي صحيفتا الغارديان البريطانية وفاينانشال تايمز الأمريكية، وقالت تغريدة السفارة في هذا الشأن: “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس، عبثية. ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى يتسنى لنا الحصول على جميع الحقائق”.

المصدر: CNN