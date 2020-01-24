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المملكة تتقدم بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
المملكة تتقدم بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019

كل الوطن- واس:  أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10.

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ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية، والمنظمات المقيمة للمملكة هي:

المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديموقراطية VDEM.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367664

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